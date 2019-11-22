Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Воздушная контрабанда: из Кривого Рога в РФ на беспилотнике переправляли каннабис. Фото: дрон

Воздушная контрабанда: жители Кривого Рога на беспилотнике переправляли наркотики в РФ (ФОТО)

22 ноя 2019, 17:34
999

Контрабанда наркотиков с помощью беспилотного летательного аппарата осуществлялась жителями Кривого Рога на территорию РФ.

Loading...

Расфасовка и непосредственная переправа происходила близ линии государственной границы в Сумской области, куда подозреваемые приезжали на автомобиле. Для транспортировки дельцы прикрепляли пакетики с каннабисом к дрону. Заказчики из России ожидали товар на своей стороне границы, сообщает пресс-центр СБУ на своей странице в Facebook.

Задержание наркоторговцев произошло во время отправки очередной партии товара. Они хотели перевезти в РФ 5 кг каннабиса.

За контрабанду наркотиков задержанным злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Воздушная контрабанда: из Кривого Рога в РФ на беспилотнике переправляли каннабис. Фото: СБУ

Воздушная контрабанда: из Кривого Рога в РФ на беспилотнике переправляли каннабис. Фото: СБУ

Напомним, что легализация медицинского каннабиса в Украине может состояться в ближайшее время. Вопросом занимаются в президентской фракции «Слуга народа», где готовят соответствующий законопроект.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше