Воздушная контрабанда: из Кривого Рога в РФ на беспилотнике переправляли каннабис. Фото: дрон

https://racurs.ua/n129810-vozdushnaya-kontrabanda-iz-krivogo-roga-v-rf-na-bespilotnike-perepravlyali-kannabis-foto.html

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Контрабанда наркотиков с помощью беспилотного летательного аппарата осуществлялась жителями Кривого Рога на территорию РФ.

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Расфасовка и непосредственная переправа происходила близ линии государственной границы в Сумской области, куда подозреваемые приезжали на автомобиле. Для транспортировки дельцы прикрепляли пакетики с каннабисом к дрону. Заказчики из России ожидали товар на своей стороне границы, сообщает пресс-центр СБУ на своей странице в Facebook.

Задержание наркоторговцев произошло во время отправки очередной партии товара. Они хотели перевезти в РФ 5 кг каннабиса.

За контрабанду наркотиков задержанным злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что легализация медицинского каннабиса в Украине может состояться в ближайшее время. Вопросом занимаются в президентской фракции «Слуга народа», где готовят соответствующий законопроект.