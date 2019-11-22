Елена Зеркаль. Фото: Iryna Gerashchenko в Facebook

https://racurs.ua/n129824-arbitrajnyy-tribunal-v-gaage-smenil-nazvanie-morskogo-dela-ukrainy-protiv-rossii-zerkal.html

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Арбитражный трибунал в Гааге указал в названии дела Украины против Российской Федерации факт задержания трех украинских кораблей и членов их экипажей в Керченском проливе.

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Сегодня суд обнародовал первый процедурный приказ, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража. Дело получило название «Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей». Об этом 22 ноября сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль на собственной странице в Facebook.

Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и показать, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал. Позитивом можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс, — говорится в сообщении.

По словам Зеркаль, Киев должен подать свой меморандум за полгода, но может сделать это и раньше. У российской стороны будет три месяца со дня подачи меморандума Украиной, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражение относительно юрисдикции.

Кроме того, российская сторона в праве прокомментировать возражения россиян и может попросить Арбитраж отклонить эти возражения. Также суд в Гааге должен определить, есть ли основания для разделения процесса на две стадии (юрисдикционную и по сути) и принять решение относительно дальнейших стадий рассмотрения дела.

В случае принятия решения о разделении процесса на две стадии Украина получит три месяца на подготовку ответа на российские возражения. Если разделения не произойдет, то россияне будут вынуждены подать свой контрмеморандум в течение шести месяцев от даты вынесения Арбитражем решения об отклонении рассмотрения предварительных возражений России на юрисдикционной стадии.

Напомним, Елена Зеркаль заявляла, что Россия хочет сделать максимально закрытыми слушания Арбитражного трибунала в Гааге по делу о захвате в ноябре прошлого года кораблей ВМС Украины и членов их экипажей