Електрична новинка від «Лексус». Фото: global.toyota

https://racurs.ua/ua/n129826-kompaniya-lexus-pokazala-sviy-pershyy-elektrokar-foto.html

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Компанія Lexus (Лексус) на автосалоні в Гуанчжоу презентувала свій перший повністю електричний автомобіль.

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Новинка отримала назву UX 300e. Машина оснащена електромотором потужністю 204 к. с. на передній осі. Автовиробник оснастив кросовер батарейним блоком ємністю 54,3 кВт-год, що дозволило зробити хороший запас ходу машини. На одному заряді електрокар зможе проїхати 400 км циклу NEDC. Про це 22 листопада повідомляє Global Toyota.

Електрокаром від «Лексус» можна керувати за допомогою спеціального мобільного додатку, який дозволить відстежувати залишок ходу, час закінчення зарядки, віддалено управляти кліматичною системою і підігрівом крісел.

Очікується, що авто Lexus UX 300e продаватиметься в Європі та Китаї в 2020 році. На ринку Японії новинка вийде у 2021 році. Ціна повністю електричного авто від «Лексус» наразі не розкривається.

Нагадаємо, Hyundai показав автолюбителям дебютний тизер концепту 45 EV, який живиться від електромережі й виконаний у стилі моделей 1970 років. Автовиробник зазначає, що їхня нова розробка стане «символічною віхою для майбутнього дизайну електромобілів».