ДБР оголосило у розшук підполковника СБУ. Фото: 5.ua

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Державне бюро розслідувань оголосило у розшук підполковника Служби безпеки України.

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Офіцера спецслужби підозрюють у скоєнні державної зради, дезертирстві, незаконному придбанні спеціальних технічних засобів отримання інформації, зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Про це 22 листопада повідомила прес-служба бюро.

Правоохоронці встановили, що підполковник працював на спецслужби Російської Федерації. Силовик в інтересах країни-агресора збирав та передавав відомості з обмеженим доступом, у тому числі ті, що становлять державну таємницю. Щоб уникнути покарання за злочин, зловмисник у грудні 2017 року перетнув україно-білоруський кордон й донині не повернувся в Україну.

Наразі підполковник СБУ оголошений у розшук та, у разі його появи на території України, буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу, — зазначили в ДБР.

У бюро наголосили, що кримінальне провадження проти офіцера СБУ було розпочато 5 січня 2018 року слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України, а 1 лютого 2019 року справу передали до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України за заявою Національного антикорупційного бюро внесло колишнього власника банку VAB Олег Бахматюка до переліку осіб, які переховуються від влади.