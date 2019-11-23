«ПриватБанк» будет возвращен мне в ближайшее время - Коломойский, фото: 1news

https://racurs.ua/n129829-privatbank-budet-vozvraschen-mne-v-blijayshee-vremya-kolomoyskiy.html

Ракурс

Игорь Коломойский, украинский олигарх, считает, что «Приватбанк» вернут ему в ближайшее время.

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По его словам, о планах относительно финучреждения знают в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом он рассказал Kyiv Post.

Методы возврата и конкретную дату Коломойский не назвал.

«ПриватБанк» будет возвращен мне в ближайшее время, — отметил предприниматель.

Коломойский рассказал, что Никопольский завод ферросплавов выкупил аренду парковки перед главным офисом «ПриватБанка». Предприятие справедливо, по его мнению, требует компенсации от банка. Как он утверждает, протест может обостриться, если банк не сдастся.

Думаю, что работники завода могут войти в «ПриватБанка», — рассказал олигарх.

Игорь Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым прямо или косвенно владели более 91,5% акций «ПриватБанка». Другая часть принадлежит миноритарным акционерам. «ПриватБанк» был национализирован решением украинского правительства в декабре 2016 года. В 2017 году представители финучреждения подали иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также ряда компаний, вероятно подконтрольные им. Инстанция обязала предпринимателей выплатить 10,9 млн фунтов стерлингов.

Напомним, в ноябре Коломойский предложил брать деньги в России вместо МВФ. Он считает, что Украине нужно отказаться от движения на Запад.