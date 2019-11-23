Проблемы в аэропорту «Львов»: отмену рейсов вызвали мороз и дождь, фото — Фейсбук аэропорта

https://racurs.ua/n129847-moroz-i-dojd-otmenili-reysy-v-aeroportu-lvova.html

Ракурс

Морозная и дождливая погода вызвала отмену нескольких рейсов в аэропорту Львова.

В субботу, 23 ноября, в аэропорту им. Даниила Галицкого были вынуждены отменить рейсы в Краков и Стамбул, а также с опозданием обслужить рейсы в Шарм-эш-Шейх и Лондон.

Рейсы отменены в связи с ситуацией, сложившейся на перроне, — пояснили в Фейсбук аэропорта.

Сегодня в первой половине дня во Львове одновременно шел дождь и была морозная погода, повлекшие обледенение взлетной полосы.

До 11.20 аэропорт вообще не выполнял рейсы, поскольку в 7.00 во время разворота за пределы полосы выкатился «Боинг» авиакомпании МАУ, который следовал в Киев. Самолет эвакуировали, а пассажиры при этом травм не получили.