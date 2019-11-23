Дело бронежилетов: в Генштабе анонсировали новые проверки амунции, фото — Цензор

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Министерство обороны и Генеральный штаб намерены и дальше проводить проверки партий бронежилетов, которые поставляются в Вооруженные силы Украины. Речь идет о независимой экспертизе сразу нескольких партий этой защитной амуниции, поступивших в армию до и после «проблемной партии», вокруг которой происходит следствие.

Генштаб не вмешивается в ход следствия, которое ведет Государственное бюро расследований, сообщил в интервью «Укринформу» начальник Генерального штаба — Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Мы разговаривали по этому поводу с министром обороны и приняли решение заказать независимую экспертизу не только этой партии, большую часть которой уже изъяли, и которая находится в ГБР. Планируется взять на экспертизу несколько предыдущих партий, а также те, которые поступали после указанной партии бронежилетов, — рассказал Хомчак.

Сейчас все «проблемные» бронежилеты (примерно 20 тыс.) изъяты из использования, а жалоб на надежность бронежилетов от военнослужащих не поступало.

Хомчак также обеспокоен мерой пресечения, которую выбрали чиновникам Минобороны, подозреваемым в причастности к поставке некачественных бронежилетов. Начальник Генштаба убежден, что «генерал, который не несет общественной опасности, не должен держаться в камере».

Генерала, который не скрывается от следствия, взяли и закрыли в камеру. Он не бросался на людей, он никого не убивал и не сбивал, никому не угрожал — для чего генерала сажать? Неужели для того, чтобы показать, что Вооруженные силы шестой год на войне, а государство даже не всегда это замечает и живет другой жизнью, — заявил начальник Генерального штаба.

Напомним, что в начале ноября генерал-майору ВСУ Дмитрию Марченко и еще четырем чиновникам Минобороны объявили подозрения в поставках в войска некачественных бронежилетов. Марченко арестовали с правом залога в 76 млн грн.