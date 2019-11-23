Справа бронежилетів: у Генштабі анонсували нові перевірки амунції, фото — Цензор

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Міністерство оборони і Генеральний штаб мають намір й далі проводити перевірки партій бронежилетів, які постачаються в Збройні сили України. Йдеться про незалежну експертизу відразу кількох партій цієї захисної амуніції, які надійшли в армію до і після «проблемної партії», навколо якої відбувається слідство.

Генштаб не втручається у хід слідства, яке провадить Державне бюро розслідувань, повідомив в інтерв’ю «Укрінформу» начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Ми розмовляли з цього приводу з міністром оборони і ухвалили рішення замовити незалежну експертизу не лише цієї партії, більшу частину якої вже вилучили, і яка знаходиться у ДБР. Планується взяти на експертизу декілька попередніх партій, а також ті, що надходили після зазначеної партії бронежилетів, — розповів Хомчак.

Наразі всі «проблемні» бронежилети (приблизно 20 тис.) вилучені з використання, а скарг на надійність бронежилетів від військовослужбовців не надходило.

Хомчак також стурбований мірою запобіжного заходу, який обрали високопосадовцям Міноборони, яких підозрюють у причетності до постачання неякісних бронежилетів. Начальник Генштабу переконаний, що «генерал, який не несе жодної громадської небезпеки, не повинен триматися у камері».

Генерала, який не ховається від слідства, взяли і закрили в камеру. Він не кидався на людей, він нікого не вбивав і не збивав, нікому не погрожував — для чого генерала саджати? Невже для того, щоб показати, що Збройні сили шостий рік на війні, а держава навіть не завжди це зауважує і живе іншим життям, — заявив начальник Генерального штабу.

Нагадаємо, що на початку листопада генерал-майору ЗСУ Дмитру Марченку і ще чотирьом чиновникам Міноборони оголосили підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів. Марченка арештували з правом застави у 76 млн грн.