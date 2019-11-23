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Аварія танкера Delfi: у мережі з’явилися нові фото і відео затонулого судна, фото — "Думська"

Прибився і лежить на пляжі: у мережі з’явилися нові фото і відео затонулого танкера Delfi

23 лис 2019, 17:39
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У мережі з’явилися фото і відео затонулого біля одеського пляжу танкера Delfi («Дельфі»). Його з висоти пташиного польоту зняли за допомогою дрона.

Судячи з медіа-матеріалів, танкер впродовж останньої доби ще більше поринув у воду. Тим часом на пляжі збираються роззяви і роблять фото на тлі затонулого судна, повідомляє «Думська».

Екологи не рекомендують купатися на пляжі «Дельфін», оскільки тут зафіксували перевищення в 157 разів вмісту нафтопродуктів. Але частина пляжників примудряється все ж купатися поблизу затонулого танкера.

Аварія танкера Delfi: у мережі з’явилися нові фото і відео затонулого судна, фото — "Думська"

Аварія танкера Delfi: у мережі з’явилися нові фото і відео затонулого судна, фото — "Думська"

Нагадаємо, танкер Delfi зазнав аварії біля берегів Одеси 21 листопада. Спочатку судно знаходилося в акваторії порту «Південний», але через шторм його понесло в бік Одеси. Капітан і екіпаж довгий час відмовлялись покидати корабель.

Аварія танкера Delfi: у мережі з’явилися нові фото і відео затонулого судна, фото — "Думська"

Аварія танкера Delfi: у мережі з’явилися нові фото і відео затонулого судна, фото — "Думська"


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