Аварія танкера біля Одеси: у Чорному морі в 160 разів перевищено показник нафти, фото: "Думская"

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Аварія танкера біля Одеси призвела до екологічного лиха.

Рівень забруднення води нафтопродуктами у Чорному морі біля Одеси перевищує у 160 разів допустимі показники. Про це повідомляє в.о. голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов у Facebook.

Чиновник зазначив, що ситуацію тримає на особистому контролі. Її не можна назвати критичною, але він рекомендує утриматись від купання. В епіцентрі події показник норми забруднення нафтопродуктів перевищує у 157 разів. Інспектори проводять необхідні роботи, щоб з’ясувати усі деталі.

Через шторм зробити можна небагато, — повідомив в.о. голови Держекоінспекції України.

Фірсов додав, що необхідно дочекатись стабілізації погодних умов. Вздовж берега вже розтягнули сорбуючі бони. Планується, що їх встановлять також навколо аварійного буксиру. Це дозволить уникнути поширення плям паливно-мастильних матеріалів у море. Фахівці зможуть провести обстеження і встановити більш точні показники забруднення.

Раніше Фірсов розповів, що перевищення вмісту нафтопродуктів у воді перевищує норму у 56 разів. На місці аварії 22 листопада проби взяли державні інспектори з охорони навколишнього середовища Кримсько-Чорноморського округу.

Нагадаємо, танкер Delfi зазнав аварії біля берегів Одеси 21 листопада. Спочатку судно знаходилося в акваторії порту «Південний», але через шторм його понесло в бік Одеси. Капітан і екіпаж відмовлялись покидати корабель.