Авария танкера у Одессы: в Черном море в 160 раз превышен показатель нефти, фото: "Думская"

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Авария танкера у берегов Одессы привела к экологическому бедствию.

Уровень загрязнения воды нефтепродуктами в Черном море возле Одессы превышает в 160 раз допустимые показатели. Об этом сообщает и.о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов в Facebook.

Чиновник отметил, что ситуацию держит на личном контроле. Ее нельзя назвать критической, но он рекомендует воздержаться от купания. В эпицентре события показатель нормы загрязнения нефтепродуктов превышает в 157 раз. Инспекторы проводят необходимые работы, чтобы выяснить все детали.

Из-за шторма сделать можно немного, — сообщил и.о. председателя Госэкоинспекции Украины.

Фирсов добавил, что необходимо дождаться стабилизации погодных условий. Вдоль берега уже растащили сорбирующие боны. Планируется, что их установят также вокруг аварийного буксира. Это позволит избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. Специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения.

Ранее Фирсов рассказал, что превышение содержания нефтепродуктов в воде превышает норму в 56 раз. На месте аварии 22 ноября пробы взяли государственные инспекторы по охране окружающей среды Крымско-Черноморского округа.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы 21 ноября. Сначала судно находилось в акватории порта «Южный», но из-за шторма его понесло в сторону Одессы. Капитан и экипаж отказывались покидать корабль.