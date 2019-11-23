Успеваемость в школе зависит от регулярного завтрака - ученые, фото: pixabay

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Ракурс

Регулярный завтрак положительно влияет на успеваемость в школе.

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Научные сотрудники Университета Лидса провели исследование. Данные опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Эксперты выяснили, что регулярный завтрак перед уроками влиял на результаты школьников. Те, кто завтракал редко, не получали высоких оценок.

Авторы исследований сравнили эксперименты разных лет. В 2011 году специалисты опросили 294 учеников в Западном Йоркшире. 29% респондентов рассказали, что редко или никогда не завтракали перед школой, 18% - иногда завтракали. Еще 53% учащихся заявили, что часто употребляли пищу утром. Эти данные почти совпали с результатами национального опроса, который проводился в Великобритании в 2019 году.

Ученики, которые завтракали редко, в среднем получали на 10,25 балла меньше. Информацию ученые проанализировали с показателями тех, кто завтракал регулярно. Учитывалась и другие факторы: возраст и индекс массы тела, этническая принадлежность, социально-экономический статус.

Исследователи предложили ввести в британских школах расширенную программу бесплатных завтраков. В более 1800 учебных заведениях, находящихся в социально-экономически неблагополучных районах страны, их могут ввести.

Ранее австралийские ученые заявили, что тот, кто регулярно завтракает, потребляет в течение дня больше калорий. Эксперты усомнились в пользе приема завтрака для профилактики ожирения.