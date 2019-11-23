Успішність у школі залежить від регулярного сніданку – вчені, фото: pixabay

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Ракурс

Регулярний сніданок позитивно впливає на успішність у школі.

Наукові співробітники Університету Лідса провели дослідження. Дані опубліковані у журналі Frontiers in Public Health.

Експерти з’ясували, що регулярний сніданок перед уроками впливав на результати школярів. Ті, хто снідав рідко, не отримували високих оцінок.

Автори досліджень порівняли експерименти різних років. У 2011 році спеціалісти опитали 294 учнів у Західному Йоркширі. 29% респондентів розповіли, що рідко або ніколи не снідали перед школою, 18% - іноді снідали. Ще 53% учнів заявили, що часто харчувались зранку. Ці дані майже співпали з результатами національного опитування, яке проводилось у Великобританії у 2019 році.

Учні, які снідали рідко, у середньому отримували на 10,25 бала менше. Інформацію вчені проаналізували з показниками тих, хто снідав регулярно. Враховувались і інші чинники: вік та індекс маси тіла, етнічна приналежність, соціально-економічний статус.

Дослідники запропонували ввести у британських школах розширену програму безкоштовних сніданків. У понад 1800 навчальних закладах, які знаходяться у соціально-економічно неблагополучних районах країни, їх можуть запровадити.

Раніше австралійські вчені заявили, що той, хто регулярно снідає, споживає впродовж дня більше калорій. Експерти засумнівались у користі прийому сніданку для профілактики ожиріння.