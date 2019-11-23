Судно с украинцами задержано в Малайзии - СМИ, фото: CEphoto

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Судно с украинцами на борту задержано в Малайзии.

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Двое членов экипажа переданы правоохранителям. Об этом сообщает издание The Star.

Директор департамента малайзийского ведомства Мохд Зулфадли Наян рассказал, что моряков задержали, поскольку они не смогли показать разрешение на вход от администрации порта. Среди членов экипажа — украинцы и россияне в возрасте от 21 до 68 лет. На борту находились 23 человека.

Полиция задержала корабль на восточном прибрежные Джохора. Дело расследуют по статье о незаконной якорной стоянке. Принято во внимание постановление о торговом судоходстве от 1952 года.

В случае доказательства вины нарушителям грозит штраф в более чем 100 тыс. малайзийских рингитов или лишение свободы сроком на 2 года. Подробности инцидента сотрудники правоохранительных структур страны должны объявить позже.

Напомним, в ноябре в Италии арестовали двух украинском, которые занимались перевозкой нелегальных мигрантов в Европу на яхте. Береговая охрана Италии задержала судно, на котором находились 74 нелегальных мигрантов.