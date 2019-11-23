Судно з українцями затримано у Малайзії – ЗМІ, фото: CEphoto

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Судно з українцями на борту затримано у Малайзії.

Двоє членів екіпажу передані правоохоронцям. Про це повідомляє видання The Star.

Директор департаменту малайзійського відомства Мохд Зулфадлі Наян розповів, що моряків затримали, оскільки вони не змогли показати дозвіл на вхід від адміністрації порту. Серед членів екіпажу — українці і росіяни віком від 21 до 68 років. На борту перебувало 23 людини.

Поліція затримала корабель на східному узбережні Джохора. Справу розслідують за статтею про незаконну якірну стоянку. Взято до уваги постанову про торгове судноплавство від 1952 року.

У випадку доведення провини порушникам загрожує штраф у понад 100 тис. малайзійських рингітів або позбавлення волі терміном на 2 роки. Подробиці інциденту співробітники правоохоронних структур країни мають оголосити пізніше.

Нагадаємо, у листопаді в Італії заарештували двох українців, які займалися перевезенням нелегальних мігрантів до Європи на яхті. Берегова охорона Італії затримала судно, на якому перебували 74 нелегальні мігранти.