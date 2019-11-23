Гроші МВФ: місія фонду залишила Україну й пообіцяла Києву «подальші дискусії» (Зеленський і ван Роден), фото —

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Місія Міжнародного валютного фонду заявила про завершення роботи в Україні. Після цього її керівник Рон ван Роден виголосив заяву, у якій пообіцяв продовжити дискусії щодо співробітництва в наступні тижні.

В МВФ заявили про «помітне подальше просування у дискусіях про заходи і реформи», які можуть стати основою нової програми співпраці України з цією структурою. Місія МВФ перебувала в Києві з 14 по 22 листопада.

Команда фахівців МВФ провела конструктивні й плідні обговорення з представниками влади України, дискусії триватимуть в наступні тижні — заявив ван Роден.

Позитивно в МВФ оцінили заходи уряду в грошово-кредитному, податково-бюджетному і фінансовому секторах, реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-середовища, посилення верховенства права та нарощування економічного зростання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ — два головних питання для МВФ. При цьому у фонді вважають, що будь-який компроміс з колишніми власниками «ПриватБанку» неприйнятний.

Попередній візит місії відбувся у вересні. Україна веде переговори про можливість відкриття 3-річної програми розширеного фінансування EFF на 5−6 млрд дол. У НБУ очікують, що МВФ до кінця року дасть згоду на укладення нової програми з Україною.

Напередодні цього візиту місії Коломойський в розмові із американськими виданнями закликав Україну відмовитися від грошей МВФ і звернутися за фінансовою допомогою до Росії.

Наразі Україна перебуває у короткостроковій кредитній програмі МВФ, яка має завершитися на початку 2020 року. В межах цієї програми Київ отримав один транш з передбачених трьох на загальну суму 3,9 млрд дол.