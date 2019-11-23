Марш трансгендерів у Києві: поліція затримала шістьох осіб, фото — "Громадське"

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У Києві на Михайлівській площі відбувся марш пам’яті трансгендерів. Внаслідок штовханини і незначних сутичок, поліція затримала шістьох людей.

Марш відбувався з нагоди Міжнародного дня пам’яті трансгендерних людей. У Нацполіції розповіли, що затриманих привезли до територіального управління.

Противники акції намагалися прорвати поліцейський кордон і влаштували штовханину з правоохоронцями. Стосовно порушників склали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поруч на Михайлівській площі сьогодні відбувалася акція підтримки традиційних сімейних цінностей. Організатори транс-маршу оприлюднили вимоги щодо оновлення клінічного протоколу, що регулює процедуру трансгендерного переходу, та введення гендерної ідентичності до антидискримінаційного законодавства.

Транс-марш у Києві проводиться з 2016 року, він присвячений пам’яті трансгендерних людей, які загинули через трансфобію. Торік противники маршу відтіснили його учасників до станції метро «Університет» і марш тривав всього 20 хвилин.