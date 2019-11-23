Марш трансгендеров в Киеве: полиция задержала шесть человек, фото — "Громадське"

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Ракурс

В Киеве на Михайловской площади 23 ноября состоялся марш памяти трансгендеров. Вследствие толкотни и незначительных столкновений, полиция задержала шесть человек.

Марш проходил по случаю Международного дня памяти трансгендерных людей. В Нацполиции рассказали, что задержанных привезли в территориальное управление.

Противники акции пытались прорвать полицейский кордон и устроили потасовку с правоохранителями. В отношении нарушителей составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушения.

Рядом на Михайловской площади сегодня проходила акция поддержки традиционных семейных ценностей. Организаторы транс-марша обнародовали свои требования: обновление клинического протокола, регулирующего процедуру трансгендерного перехода, и введение гендерной идентичности в антидискриминационное законодательство.

Транс-марш в Киеве проводится с 2016 года, он посвящен памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии. В прошлом году противники марша оттеснили его учасников к станции метро «Университет» и марш продолжался всего 20 минут.