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Ракурс
Марш трансгендеров в Киеве: полиция задержала шесть человек, фото — "Громадське"

В Киеве состоялся марш памяти трансгендеров, есть задержанные (ФОТО, ВИДЕО)

23 ноя 2019, 16:18
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В Киеве на Михайловской площади 23 ноября состоялся марш памяти трансгендеров. Вследствие толкотни и незначительных столкновений, полиция задержала шесть человек.

Марш проходил по случаю Международного дня памяти трансгендерных людей. В Нацполиции рассказали, что задержанных привезли в территориальное управление.

Марш трансгендеров в Киеве: полиция задержала шесть человек, фото — Нацполиция

Противники акции пытались прорвать полицейский кордон и устроили потасовку с правоохранителями. В отношении нарушителей составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушения.

Марш трансгендеров в Киеве: полиция задержала шесть человек, фото — "Громадське"

Марш трансгендеров в Киеве: полиция задержала шесть человек, фото — "Громадське"

Рядом на Михайловской площади сегодня проходила акция поддержки традиционных семейных ценностей. Организаторы транс-марша обнародовали свои требования: обновление клинического протокола, регулирующего процедуру трансгендерного перехода, и введение гендерной идентичности в антидискриминационное законодательство.

Транс-марш в Киеве проводится с 2016 года, он посвящен памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии. В прошлом году противники марша оттеснили его учасников к станции метро «Университет» и марш продолжался всего 20 минут.

Марш трансгендеров в Киеве: полиция задержала шесть человек, фото — "Громадське"

Марш трансгендеров в Киеве: полиция задержала шесть человек, фото — Нацполиция

Источник: Ракурс


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