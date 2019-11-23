Полиция наградила военного, который спас от живодера собаку в Хмельницкой области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n129842-policiya-nagradila-voennogo-kotoryy-spas-ot-jivodera-sobaku-v-hmelnickoy-oblasti-video.htmlРакурс
Национальная полиция наградила военнослужащего, который спас от издевательств чиновника собаку на Хмельнитчине.
Старший сержант догнал машину, к которой директор Хмельницкого областного архива и бывший заместитель городского головы Хмельницкого Владимир Байдич привязал собаку, и вместе с женой начал спасать собаку.
Сегодня руководитель Нацполиции Игорь Клименко и заместитель главы МВД Антон Геращенко встретились со старшим сержантом ВСУ и его женой, чтобы вручить благодарность и ценные подарки.
Клименко рассказал, что поступок спасателей не оставил равнодушным украинцев, поскольку многие люди могли бы не отреагировать на преступление. Старший сержант догнал машину и сообщил о преступлении правоохранителям.
Думаю, что все граждане Украины должны принимать с вас пример, поскольку только вместе мы сможем побороть несправедливость и жестокость, — сообщил Клименко.
Производство по данному факту открыли по статье «Жестокое обращение с животными». Объектом ненависти украинского госслужащего стала собака, которая укусила его мать. Байдич привязал животное к автомобилю и протянул его километр по дороге. Инцидент произошел неподалеку от села Кузьмин Красиловского района Хмельницкой области. Собака сейчас в ветклинике.