Живодеры в Украине: полиция наградила военного, который спас собаку на Хмельнитчине, фото - Нацполиция

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Национальная полиция наградила военнослужащего, который спас от издевательств чиновника собаку на Хмельнитчине.

Старший сержант догнал машину, к которой директор Хмельницкого областного архива и бывший заместитель городского головы Хмельницкого Владимир Байдич привязал собаку, и вместе с женой начал спасать собаку.

Сегодня руководитель Нацполиции Игорь Клименко и заместитель главы МВД Антон Геращенко встретились со старшим сержантом ВСУ и его женой, чтобы вручить благодарность и ценные подарки.

Клименко рассказал, что поступок спасателей не оставил равнодушным украинцев, поскольку многие люди могли бы не отреагировать на преступление. Старший сержант догнал машину и сообщил о преступлении правоохранителям.

Думаю, что все граждане Украины должны принимать с вас пример, поскольку только вместе мы сможем побороть несправедливость и жестокость, — сообщил Клименко.

Производство по данному факту открыли по статье «Жестокое обращение с животными». Объектом ненависти украинского госслужащего стала собака, которая укусила его мать. Байдич привязал животное к автомобилю и протянул его километр по дороге. Инцидент произошел неподалеку от села Кузьмин Красиловского района Хмельницкой области. Собака сейчас в ветклинике.