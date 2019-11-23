В МИД подтвердили задержание судна с гражданами Украины в Малайзии, фото: CEphoto

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Задержание Малайзией судна с украинцами на борту произошло 21 ноября.

Василий Кирилич, начальник управления консульского обеспечения МИД Украины, рассказал подробности. Об этом он сообщил в комментарии «УНИАН».

Название корабля — New Orion. На нем находились 22 украинца.

Кирилич отметил, что правоохранители Малайзии задержали судно в территориальных водах у восточного побережья штата Джохор. Морская полиция страны заявила, задержанным является именно корабль, а не экипаж. Основанием для этих действий со стороны правоохранителей стало нарушение норм морского судоходства.

Опускание якоря без получения на то согласия, — назвал Кирилич причину задержания.

Дипломат добавил, что 22 украинских моряка продолжают оставаться на судне. Консул установил контакт с членами экипажа. Он обсудил алгоритм дальнейших действий. В МИД Украины держат это дело на контроле.

Ранее директор департамента малайзийского ведомства Мохд Зулфадли Наян рассказал, что корабль с украинцами на борту задержали, поскольку те не показали разрешение на вход от администрации порта. Среди членов экипажа, по его словам, были украинцы и россияне в возрасте от 21 до 68 лет.