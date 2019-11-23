В МЗС підтвердили затримання судна з громадянами України в Малайзії, фото: CEphoto

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Затримання Малайзією судна з українцями на борту сталось 21 листопада.

Василь Кирилич, начальник управління консульського забезпечення МЗС України, розповів подробиці. Про це він повідомив у коментарі «УНІАН».

Назва корабля — New Orion. На ньому перебувало 22 українці.

Кирилич зазначив, що правоохоронці Малайзії затримали судно в територіальних водах біля східного узбережжя штату Джохор. Морська поліція країни заявила, затриманим є саме корабель, а не екіпаж. Підставою для цих дій зі сторони правоохоронців стало порушення норм морського судноплавства.

Опускання якоря без одержання на те згоди, — назвав Кирилич причину затримання.

Дипломат додав, що 22 українські моряки продовжують залишатись на судні. Консул встановив контакт з членами екіпажу. Він обговорив алгоритм подальших дій. У МЗС України тримають цю справу на контролі.

Раніше директор департаменту малайзійського відомства Мохд Зулфадлі Наян розповів, що корабель з українцями на борту затримали, оскільки ті не показали дозвіл на вхід від адміністрації порту. Серед членів екіпажу, за його словами, були українці і росіяни віком від 21 до 68 років.