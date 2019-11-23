Ученые назвали причину развития болезни Паркинсона, фото: pxhere

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Болезнь Паркинсон развивается из-за применения антибиотиков.

Научные сотрудники Университета Хельсинки сделали такие выводы на основе исследований. На сайте вуза опубликованы соответствующие результаты.

Эксперты попытались определить, насколько опасно действие препаратов. Он изучили влияние лекарств против анаэробных бактерий и грибков.

Филип Шеперьянс, автор эксперимента, объяснил, что это неврологическое заболевание может проявляться в кишечнике. Среди симптомов фиксируются медлительность, тремор и мышечная ригидность.

Возможно, нарушение прогрессирует до появления типичных симптомов, — заявил он.

Ученые из Финляндии рекомендуют не принимать большое количество антибиотиков. Полностью данные исследований они подтвердить не могут, но считают, что врачам и пациентам следует обратить внимание на этот факт.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире с 1990 года по 2015 число пациентов с болезнью Паркинсона превысило 6 млн. К 2040 году из-за увеличения среднего возраста населения, по словам экспертов, количество больных превысит 12 млн.

Ранее британские ученые заявили, что болезнь Паркинсона можно диагностировать на начальной стадии по запаху. На ранней стадии заболевания у людей появляется мускусный запах.