Вчені назвали причину розвитку хвороби Паркінсона, фото: pxhere

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Хвороба Паркінсона розвивається через вживання антибіотиків.

Наукові співробітники Університету Гельсінкі зробили такі висновки на основі досліджень. На сайті вишу опубліковані відповідні результати.

Експерти спробували визначити, наскільки небезпечна дія препаратів. Вони вивчили вплив ліків проти анаеробних бактерій і грибків.

Філіп Шеперьянс, автор експерименту, пояснив, що це неврологічне захворювання може проявлятись в кишечнику. Серед симптомів фіксуються повільність і м’язова рігідність.

Можливо, порушення прогресує до появи типових симптомів, — заявив він.

Вчені з Фінляндії рекомендують не приймати велику кількість антибіотиків. Повністю дані досліджень вони підтвердити не можуть, але вважають, що лікарям і пацієнтам слід звернути увагу на цей факт.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВОЗ), у світі з 1990 року по 2015 число пацієнтів з хворобою Паркінсона перевищило 6 млн. До 2040 року через збільшення середнього віку населення, за словами експертів, кількість хворих перевищить 12 млн.

Раніше британські вчені заявили, що хвороба Паркінсона можна діагностувати на початковій стадії по запаху. На ранній стадії захворювання у людей з’являється мускусний запах.