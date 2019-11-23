Шкуродери в Україні: поліція нагородила військового, який врятував собаку на Хмельниччині, фото — Нацполіція

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Національна поліція нагородила військовослужбовця, який врятував від знущань чиновника собаку на Хмельниччині.

Старший сержант наздогнав машину, якою директор Хмельницького обласного архіву та колишній заступник міського голови Хмельницького Володимир Байдич тягнув прив’язаного пса, і разом з дружиною почав рятувати собаку.

Сьогодні керівник Нацполіції Ігор Клименко і заступник глави МВС Антон Геращенко зустрілися із старшим сержантом ЗСУ та його дружиною, щоб вручити подяку та цінні подарунки.

Клименко розповів, що вчинок рятівників не залишив байдужим українців, адже багато людей могли б не відреагувати на злочин. Старший сержант наздогнав машину і повідомив інших правоохоронців.

Думаю, що всі громадяни України мають брати з вас приклад, адже тільки разом ми зможемо побороти несправедливість і жорстокість, — повідомив Клименко.

Провадження за цим фактом відкрили за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Об'єктом ненависті українського держслужбовця стала собака, яка вкусила його матір. Тоді Байдич прив’язав тварину до автомобіля і протягнув її кілометр по дорозі. Інцидент стався неподалік від села Кузьмин Красилівського району Хмельниччини. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що пес начебто вкусив його матір. Собака наразі у ветклініці.