Деньги МВФ: миссия фонда покинула Украину и пообещала Киеву «дальнейшие дискуссии» (Зеленский и ван Роден), фото — Офис президента

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Миссия Международного валютного фонда заявила о завершении работы в Украине. После этого ее руководитель Рон ван Роден сделал заявление, в котором пообещал продолжить дискуссии о сотрудничестве в последующие недели.

В МВФ заявили о «заметном дальнейшем продвижении в дискуссиях о мерах и реформах», которые могут стать основой новой программы сотрудничества Украины с этой структурой. Миссия МВФ находилась в Киеве с 14 по 22 ноября.

Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины, дискуссии продолжатся в следующие недели, — заявил ван Роден.

Положительно в МВФ оценили меры правительства в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

Ранее СМИ сообщали, что олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ — два главных вопроса для МВФ. При этом в фонде считают, что любой компромисс с бывшими владельцами «ПриватБанка» неприемлем.

Предыдущий визит миссии состоялся в сентябре. Украина ведет переговоры о возможности открытия 3-летней программы расширенного финансирования EFF на 5−6 млрд долл. В НБУ ожидают, что МВФ до конца года даст согласие на заключение новой программы с Украиной.

Накануне этого визита миссии Коломойский в разговоре с американскими изданиями призвал Украину отказаться от денег МВФ и обратиться за финансовой помощью к России.

Сейчас Украина находится в краткосрочной кредитной программе МВФ, которая должна завершиться в начале 2020 года. В рамках этой программы Киев получил один транш из предусмотренных трех на общую сумму 3,9 млрд долл.