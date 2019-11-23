Авария танкера Delfi: в сети появились новые фото и видео затонувшего судна, фото — "Думская"

https://racurs.ua/n129845-pribilsya-i-lejit-na-plyaje-v-seti-poyavilis-novye-foto-i-video-zatonuvshego-tankera-delfi.html

Ракурс

В сети появились фото и видео затонувшего у одесского пляжа танкера Delfi («Дельфи»). Его с высоты птичьего полета сняли с помощью дрона.

Танкер в течение последних суток еще больше погрузился в воду. Между тем на пляже собираются зеваки и делают фото на фоне затонувшего судна, сообщает «Думская».

Экологи не рекомендуют купаться на пляже «Дельфин», поскольку здесь зафиксировали превышение в 157 раз содержания нефтепродуктов. Но часть пляжников умудряется все же купаться вблизи затонувшего судна.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы 21 ноября. Сначала судно находилось в акватории порта «Южный», но из-за шторма его понесло в сторону Одессы. Капитан и экипаж долгое время отказывались покидать корабль.