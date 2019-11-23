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Авария танкера Delfi: в сети появились новые фото и видео затонувшего судна, фото — "Думская"

Прибился и лежит на пляже: в сети появились новые фото и видео затонувшего танкера Delfi

23 ноя 2019, 17:39
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В сети появились фото и видео затонувшего у одесского пляжа танкера Delfi («Дельфи»). Его с высоты птичьего полета сняли с помощью дрона.

Танкер в течение последних суток еще больше погрузился в воду. Между тем на пляже собираются зеваки и делают фото на фоне затонувшего судна, сообщает «Думская».

Экологи не рекомендуют купаться на пляже «Дельфин», поскольку здесь зафиксировали превышение в 157 раз содержания нефтепродуктов. Но часть пляжников умудряется все же купаться вблизи затонувшего судна.

Авария танкера Delfi: в сети появились новые фото и видео затонувшего судна, фото — "Думская"

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы 21 ноября. Сначала судно находилось в акватории порта «Южный», но из-за шторма его понесло в сторону Одессы. Капитан и экипаж долгое время отказывались покидать корабль.

Авария танкера Delfi: в сети появились новые фото и видео затонувшего судна, фото — "Думская"

Авария танкера Delfi: в сети появились новые фото и видео затонувшего судна, фото — "Думская"

Авария танкера Delfi: в сети появились новые фото и видео затонувшего судна, фото — "Думская"


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