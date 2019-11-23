Погода в Украине на 24 ноября: морозы усилятся, на западе обещают снег и дождь, фото — pixabay

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Погода в Украине 24 ноября будет довольно прохладная, морозы усилятся, а в некоторых западных областях следует ожидать снега, дождя и мокрого снега.

В восточных областях и в центре страны будет холоднее, здесь ночью прогнозируют от 6 до 12° ниже нуля. В западных и южных областях ночью ожидают 2−4° мороза, а днем ​​столбики термометров покажут от 0° до 5° тепла, на Закарпатье — до 10 градусов тепла.

Ветер ожидается юго-восточный 7−12 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 24 ноября прогнозируется довольно холодная. Температура воздуха ночью 8−10° мороза, а днем ​​1−3° ниже нуля.

Во Львове в воскресенье ожидаются осадки — снег и мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 1−3° мороза, днем ​​3−5° тепла.

В Одессе ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха 4−6° ниже нуля по Цельсию, днем ​​солнце нагреет воздух до 2−4° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки без осадков. Ночью температура воздуха от 10−12° мороза, а днем ​​ожидается −1… +1°.

В Днепре в воскресенье синоптики спрогнозировали облачную погоду. Ночью температура воздуха от 7−9° мороза, днем ​​от 0° до 2° мороза.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 ноября прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения ожидается в течение суток.

Напомним, что сегодня морозная и дождливая погода вызвала отмену нескольких рейсов в аэропорту Львова.