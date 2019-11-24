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Ракурс
Рудольф Джуліані, фото: Marc Nozell

«Якщо я зникну»: Джуліані погрозив оприлюдненням компромату на сім’ю Байдена

24 лис 2019, 13:36
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Рудольф Джуліані, особистий адвокат президента США Дональда Трампа, пригрозив оприлюднити нібито наявний в нього компромат на сім’ю одного з фаворитів наступних президентських виборів представника Демократичної партії Джо Байдена.

Про це Джуліані заявив у своєму Твіттері.

За словами Джуліані, ці відомості стосуються нібито використання сім'єю Байдена впродовж чотирьох десятиліть службового становища для заробляння грошей.

Адвокат Трампа стверджує, що ці відомості зберігаються в нього в сейфі й будуть оприлюднені, якщо з ним щось станеться.

Якщо я зникну, вони відразу з’являться, — пообіцяв Джуліані.

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв нещодавно заявив, що готовий свідчити у розслідуванні проти Джуліані. За словами Коболєва, «дуже ймовірно», що його запросять давати свідчення, пов’язані з можливими фінансовими махінаціями Джуліані.

Джерело: Ракурс


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