Український скандал у США: Держдеп оприлюднив майже 100 сторінок документів про відносини з Україною

Оприлюднені документи про відносини адміністрації президента США з Україною, фото: U.S. Virtual Embassy, Venezuela

https://racurs.ua/ua/n129855-ukrayinskyy-skandal-u-ssha-derjdep-opryludnyv-mayje-100-storinok-dokumentiv-pro-vidnosyny.html

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Державний департамент США оприлюднив майже 100 сторінок документів про відносини адміністрації президента Дональда Трампа з Україною.

Ці документи оприлюднені у зв’язку з відповідним позовом громадській організації American Oversight. Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що серед цих документів — електронні листи, які підтверджують багаторазові контакти у березні 2019 року державного секретаря США Майка Помпео з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

Ми можемо зрозуміти, чому Майк Помпео відмовився передавати цю інформацію Конгресу. Це розкриває чіткий паперовий слід від Рудольфа Джуліані в Овальний кабінет до секретаря Помпео, щоб сприяти полегшенню наклепницької кампанії Джуліані проти одного з американських послів, — зазначив виконавчий директор American Oversight Остін Еверс, маючи на увазі колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

В громадській організації також зазначили, що це лише «перший раунд» розкриття такої інформації.

Той факт, що American Oversight міг отримати ці документи, свідчить про відсутність правових підстав для того, щоб адміністрація відмовляла в них Конгресу, — наголосив Еверс.

Нагадаємо, за інформацією джерел агентства Associated Press, Йованович відставили через відмову неофіційно курувати справу сина Байдена Хантера в Україні.