У Державному департаменті США закликали популярні соціальні мережі Facebook, Twitter та Instagram заблокувати акаунти лідерів Ірану — Алі Хаменеї, Моххамада Джавада та Хасана Роухані.

Відповідний заклик до соцмереж спецпредставника США по Ірану Брайана Хука опублікований на сторінці Держдепу в Твіттері.

Хук у своєму заклику наголошує, що влада Ірану продовжує використовувати акаунти в соціальних мережах, в той час як у самій країні доступ до інтернету блокується.

За словами Хука, влада Ірану закрила доступ до інтернету, намагаючись приховати факти смертей учасників масових протестів.

Нещодавно в Ірані розпочалися масові протести через рішення влади значно підняти ціни на бензин. За даними організації Amnesty International, кількість загиблих від рук іракських силовиків мітингувальників станом на початок цього тижня могла перевищити 100 осіб. Деякі ЗМІ повідомляли про 200 загиблих.

16 листопада влада Ірану відключила в країні інтернет, залишивши доступ лише до кількох онлайн-сервісів.

Special Representative for Iran Hook urges @Facebook, @instagram, and @Twitter to suspend the accounts of the Iranian regime’s leadership, who’ve shamelessly used social media to spew propaganda while shutting down the internet for ordinary Iranians. #Internet4Iran#IranProtestspic.twitter.com/8rMOdOtadC