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Ракурс
Meta заблокувала на своїх платформах російських пропагандистів із RT та медіагрупи "Россия сегодня"

Meta заблокувала на своїх платформах російських пропагандистів із RT та медіагрупи «Россия сегодня»

17 вер 2024, 09:08
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Meta заборонила діяльність пропагандистської медіагрупи «Россия сегодня» на своїх платформах. Причиною в компанії назвали «іноземне втручання». Заборона набуде чинності найближчими днями. До медіагрупи входять «РИА Новости», RT, TV-Новости, Ruptly і Sputnik.


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На початку місяця проти цієї медіагрупи та її дочірніх компаній США ввели санкції за спроби вплинути на вибори.

«Россия сегодня», RT та інші пов’язані з ними організації відтепер заблоковані у наших додатках по всьому світу за діяльність, пов’язану з іноземним втручанням, — йдеться у заяві компанії-власника Facebook, Instagram та WhatsApp.

Раніше стало відомо, що США ввели санкції щодо медіаменеджера Дмитра Кисельова та агентства «россия сегодня». Американська влада стверджує, що канал RT втручався у вибори, а також має можливість для розвідувальної діяльності та проведення кібероперацій.

Джерело: Ракурс


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