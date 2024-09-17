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Ракурс
Meta заблокировала на своих платформах российских пропагандистов из RT и медиагруппы "Россия сегодня"

Meta заблокировала на своих платформах российских пропагандистов из RT и медиагруппы «Россия сегодня»

17 сен 2024, 09:08
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Meta заборонила діяльність пропагандистської медіагрупи «Россия сегодня» на своїх платформах. Причиною в компанії назвали «іноземне втручання». Заборона набуде чинності найближчими днями. До медіагрупи входять «РИА Новости», RT, TV-Новости, Ruptly і Sputnik.


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На початку місяця проти цієї медіагрупи та її дочірніх компаній США ввели санкції за спроби вплинути на вибори.

«Россия сегодня», RT та інші пов’язані з ними організації відтепер заблоковані у наших додатках по всьому світу за діяльність, пов’язану з іноземним втручанням, — йдеться у заяві компанії-власника Facebook, Instagram та WhatsApp.

Раніше стало відомо, що США ввели санкції щодо медіаменеджера Дмитра Кисельова та агентства «россия сегодня». Американська влада стверджує, що канал RT втручався у вибори, а також має можливість для розвідувальної діяльності та проведення кібероперацій.

Источник: Ракурс


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