Засновник Telegram розповів про збій в роботі сервісу, але не назвав його причину

Засновник Telegram розповів про збій в роботі сервісу, але не назвав причини, фото — Росбалт

https://racurs.ua/ua/n129849-zasnovnyk-telegram-rozpoviv-pro-zbiy-v-roboti-servisu-ale-ne-nazvav-yogo-prychynu.html

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Збій в роботі сервісу Telegram (Телеграм) торкнувся семи країн і 15% користувачів. Причини збою залишилися неназваними.

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив подробиці про вчорашні проблеми в роботі месенджера. Конкретних причин неполадок він не назвав, обмежився тільки невтішною статистикою: збій тривав близько години і торкнувся 15% користувачів, які були в мережі.

За словами Дурова, проблеми були в користувачів з Німеччини, Іраку, Узбекистану, Росії, України, Казахстану і Білорусії.

Нагадаємо, що 22 листопада користувачі Telegram поскаржилися на проблеми з відправкою і завантаженням повідомлень. Творець месенджера приніс вибачення і зазначив, що «з кожним роком Telegram стає все менш чутливим до таких проблем».