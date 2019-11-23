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Засновник Telegram розповів про збій в роботі сервісу, але не назвав причини, фото — Росбалт

Засновник Telegram розповів про збій в роботі сервісу, але не назвав його причину

23 лис 2019, 19:59
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Збій в роботі сервісу Telegram (Телеграм) торкнувся семи країн і 15% користувачів. Причини збою залишилися неназваними.

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив подробиці про вчорашні проблеми в роботі месенджера. Конкретних причин неполадок він не назвав, обмежився тільки невтішною статистикою: збій тривав близько години і торкнувся 15% користувачів, які були в мережі.

За словами Дурова, проблеми були в користувачів з Німеччини, Іраку, Узбекистану, Росії, України, Казахстану і Білорусії.

Нагадаємо, що 22 листопада користувачі Telegram поскаржилися на проблеми з відправкою і завантаженням повідомлень. Творець месенджера приніс вибачення і зазначив, що «з кожним роком Telegram стає все менш чутливим до таких проблем».

Джерело: Ракурс


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