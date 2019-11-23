Основатель Telegram рассказал о сбое в работе сервиса, но не назвал его причину

Основатель Telegram рассказал о сбое в работе сервиса, но не назвал причины, фото — Росбалт

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Сбой в работе сервиса Telegram (Телеграм) коснулся семи стран и 15% пользователей. Причины сбоя остались неназванными.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил подробности о вчерашних проблемах в работе мессенджера. Конкретных причин неполадок он не назвал, ограничился только неутешительной статистикой: сбой продолжался около часа и коснулся 15% пользователей, которые были в сети.

По словам Дурова, проблемы были у пользователей из Германии, Ирака, Узбекистана, России, Украины, Казахстана и Белоруссии.

Напомним, что 22 ноября пользователи Telegram пожаловались на проблемы с отправкой и загрузкой сообщений. Создатель мессенджера принес извинения и отметил, что «с каждым годом Telegram становится все менее чувствительным к таким проблемам».