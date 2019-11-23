Нелегальный конвертатор убегал от СБУ и разбил 10 авто в Днепре, фото — СБУ

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Организатор нелегального конвертационного центра бежал от силовиков и разбил 10 автомобилей в Днепре.

Служба безопасности все же задержала нелегального конвертатора, который оказывал сопротивление силовикам. Подозревают, что задержанный ежемесячно выводил в тень почти 30 млн грн, осуществляя фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди клиентов злоумышленников было более 20 коммерческих структур и даже несколько государственных и коммунальных предприятий региона.

Силовики начали обыск в офисе, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. Когда сотрудники СБУ осуществляли следственные действия в «Лексусе» фигуранта, тот решил скрыться. Пока силовики задерживали беглеца, тот успел повредить 10 частных автомобилей, а когда оказался в наручниках, начал угрожать оперативникам «связями в правоохранительных органах».

В машине нашли 2,1 млн грн, в офисах — валюту на еще один миллион гривен, документацию и печати.

Задержание, как написали местные СМИ, произошло вечером 22 ноября. За рулем Lexus с номерным знаком КЭ 8888 СС якобы находился Владимир Цебро, который, по неофициальной информации, является большим днепровским дельцом, который переводит деньги в наличность.