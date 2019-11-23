Нелегальний конвертатор втікав від СБУ і розбив 10 авто у Дніпрі, фото — СБУ

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Організатор нелегального конвертаційного центру втікав від силовиків і розбив 10 автомобілів у Дніпрі.

Служба безпеки все ж затримала нелегального конвертатора, який чинив опір силовикам. Підозрюють, що затриманий щомісяця виводив у тінь майже 30 млн грн, здійснюючи фіктивні фінансово-господарські операції.

Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету. Серед клієнтів зловмисників було понад 20 комерційних структур і навіть кілька державних та комунальних підприємств регіону.

Силовики почали обшук в офісі, квартирах та автомобілях, що належать фігурантам справи. Коли співробітники СБУ здійснювали слідчі дії в «Лексусі» фігуранта, той надумав накивати п’ятами. Доки силовики затримували втікача, той встиг пошкодити 10 приватних автівок, а коли опинився в кайданках, почав погрожувати оперативникам «зв'язками у правоохоронних органах».

У машині знайшли 2,1 млн грн, в офісах — валюту на ще один мільйон гривень, документацію та печатки.

Затримання, як написали місцеві ЗМІ, відбулося увечері 22 листопада. За кермом Lexus з номерним знаком КЕ 8888 СС, мовляв, перебував Володимир Цебро, який, за неофіційною інформацією, є великим дніпровським ділком, що переводить гроші в готівку.