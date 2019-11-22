Телеграм не працює: масштабний збій у роботі сервісу / Фото: Unsplash

https://racurs.ua/ua/n129803-zbiy-v-telegram-servis-ne-pracuie-u-bagatoh-krayinah-foto.html

Ракурс

Збій в Телеграм стався 22 листопада. Користувачі зіткнулися з проблемами в роботі сервісу, зокрема, у Телеграмі не надсилаються повідомлення, зникли пабліки та історія листування.

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Сайт Downdetector підтверджує наявність проблем у роботі Телеграм. Проблеми спостерігають користувачі не лише в Україні, але й по всьому світу приблизно з 15.00.

Нагадаємо, у червні також трапився масштабний збій у роботі месенджера Telegram. Тоді станом на 15.32 на роботу сервісу поскаржилося понад 2,5 тис. осіб.