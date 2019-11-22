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Ракурс
Телеграм не працює: масштабний збій у роботі сервісу / Фото: Unsplash

Збій в Телеграм: сервіс не працює у багатьох країнах (ФОТО)

22 лис 2019, 15:45
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Збій в Телеграм стався 22 листопада. Користувачі зіткнулися з проблемами в роботі сервісу, зокрема, у Телеграмі не надсилаються повідомлення, зникли пабліки та історія листування.

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Сайт Downdetector підтверджує наявність проблем у роботі Телеграм. Проблеми спостерігають користувачі не лише в Україні, але й по всьому світу приблизно з 15.00.

Телеграм не працює: масштабний збій у роботі сервісу

Телеграм не працює: масштабний збій у роботі сервісу / Фото: Скрін з Downdetector

Телеграм не працює: масштабний збій у роботі сервісу / Фото: Скрін з Downdetector

Телеграм не працює: масштабний збій у роботі сервісу

Нагадаємо, у червні також трапився масштабний збій у роботі месенджера Telegram. Тоді станом на 15.32 на роботу сервісу поскаржилося понад 2,5 тис. осіб.

Джерело: Ракурс


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