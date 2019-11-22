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Ракурс
Телеграм не работает: масштабный сбой в сервисе / Фото: Unsplash

Сбой в Телеграм: сервис перестал работать во многих странах (ФОТО)

22 ноя 2019, 15:45
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Сбой в Телеграм произошел 22 ноября. Пользователи сервиса столкнулись с проблемами в работе, в частности, в Телеграм не отправляются сообщения, исчезли паблики и история переписки.

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Сайт Downdetector подтверждает о наличии проблем в работе Телеграм. Проблемы наблюдают пользователи не только в Украине, но и по всему миру примерно с 15.00.

Телеграм не работает: масштабный сбой в сервисе

Телеграм не работает: масштабный сбой в сервисе

Сбой в Телеграм: сервис перестал работать во многих странах

Телеграм не работает: масштабный сбой в сервисе

Напомним, в июне также случился масштабный сбой в работе мессенджера Telegram. Тогда по состоянию на 15.32 на работу сервиса пожаловались свыше 2,5 тыс. человек.

Источник: Ракурс


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