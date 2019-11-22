Телеграм не работает: масштабный сбой в сервисе / Фото: Unsplash

https://racurs.ua/n129803-sboy-v-telegram-servis-perestal-rabotat-vo-mnogih-stranah-foto.html

Ракурс

Сбой в Телеграм произошел 22 ноября. Пользователи сервиса столкнулись с проблемами в работе, в частности, в Телеграм не отправляются сообщения, исчезли паблики и история переписки.

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Сайт Downdetector подтверждает о наличии проблем в работе Телеграм. Проблемы наблюдают пользователи не только в Украине, но и по всему миру примерно с 15.00.

Напомним, в июне также случился масштабный сбой в работе мессенджера Telegram. Тогда по состоянию на 15.32 на работу сервиса пожаловались свыше 2,5 тыс. человек.