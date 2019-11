В Государственном департаменте США призвали популярные социальные сети Facebook, Twitter и Instagram заблокировать аккаунты лидеров Ирана — Али Хаменеи, Моххамад Джавад и Хасана Роухани.

Соответствующий призыв к соцсетям спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука опубликован на странице Госдепа в Твиттере.

Хук в своем призыве отмечает, что власти Ирана продолжает использовать аккаунты в социальных сетях, в то время как в самой стране доступ к интернету блокируется.

По словам Хука, власти Ирана закрыли доступ к интернету, пытаясь скрыть факты смертей участников массовых протестов.

Недавно в Иране начались массовые протесты из-за решения властей значительно поднять цены на бензин. По данным организации Amnesty International, количество погибших от рук иракских силовиков митингующих состоянию на начало этой недели могло превысить 100 человек. Некоторые СМИ сообщали о 200 погибших.

16 ноября власти Ирана отключили в стране интернет, оставив доступ только к нескольким онлайн-сервисам.

Special Representative for Iran Hook urges @Facebook, @instagram, and @Twitter to suspend the accounts of the Iranian regime’s leadership, who’ve shamelessly used social media to spew propaganda while shutting down the internet for ordinary Iranians. #Internet4Iran#IranProtestspic.twitter.com/8rMOdOtadC