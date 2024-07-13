Meta отменила все ограничения для аккаунтов Трампа

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Ракурс

Компанія Meta скасувала всі обмеження для облікових записів Трампа у Facebook та Instagram.

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Про це повідомляє The Guardian. Його акаунти відтепер обмежені лише стандартними правилами для користувачів.

Додаткові «запобіжники» застосовували до сторінок експрезидента після штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Після відновлення в січні 2023 року облікові записи Трампа підлягали суворішим покаранням, ніж інші користувачі Meta, включаючи «замороження» облікових записів і обмеження реклами, якщо він порушував правила компанії.

У Meta зазначили, що жоден з офіційних облікових записів Трампа в Instagram або Facebook не порушував політику компанії протягом періоду його обмежень, що означало, що його облікові записи ніколи не викликали цих санкцій.

Як зазначається, корпорація Марка Цукерберга «відчуває відповідальність за те, щоб американські громадяни мали можливість слухати політичні висловлювання кандидатів у президенти на рівних умовах».

При цьому у компанії нагадали, що каратимуть будь-кого за використання мови ворожнечі чи підбурювання до вчинення насильницьких дій. Щодо Трампа за такі порушення буде застосовано звичні короткочасні відсторонення замість триваліших.

Верховний суд США 1 липня постановив, що кандидат у президенти Дональд Трамп може претендувати на імунітет від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія.