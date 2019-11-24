Украинский скандал в США: Госдеп обнародовал почти 100 страниц документов об отношениях с Украиной

Обнародованы документы об отношениях администрации президента США с Украиной, фото: U.S. Virtual Embassy, Venezuela

https://racurs.ua/n129855-ukrainskiy-skandal-v-ssha-gosdep-obnarodoval-pochti-100-stranic-dokumentov-ob-otnosheniyah.html

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Государственный департамент США обнародовал почти 100 страниц документов об отношениях администрации президента Дональда Трампа с Украиной.

Эти документы опубликованы в связи с соответствующим иском общественной организации American Oversight. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что среди этих документов — электронные письма, подтверждающие многократные контакты в марте 2019 года государственного секретаря США Майка Помпео с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Мы можем понять, почему Майк Помпео отказался передавать эту информацию Конгрессу. Это раскрывает четкий бумажный след от Рудольфа Джулиани в Овальный кабинет к секретарю Помпео, чтобы способствовать облегчению клеветнической кампании Джулиани против одного из американских послов, — отметил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс, имея в виду бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

В общественной организации также подчеркнули, что это лишь «первый раунд» раскрытия такой информации.

Тот факт, что American Oversight мог получить эти документы, свидетельствует об отсутствии правовых оснований для того, чтобы администрация отказывала в них Конгрессу, — подчеркнул Эверс.

Напомним, по информации источников агентства Associated Press, Йованович отставили из-за отказа неофициально курировать дело сына Байдена Хантера в Украине.