Бактерії попереджають інших представників свого виду про небезпеку

https://racurs.ua/ua/n129862-nebezpechni-bakteriyi-spilkuutsya-mij-sobou-schob-unykaty-antybiotykiv-ucheni.html

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Бактерії надсилають попереджувальні сигнали іншим представникам свого виду в разі атаки на них антибіотиками або вірусами-бактеріофагами, які їх убивають.

Це встановили вчені з Копенгагенського університету на основі дослідження бактерій Pseudomonas aeruginosa, які широко відомі тим, що викликають у людей кістозом легень, повідомляє прес-служба вишу.

Під час лабораторних експериментів учені побачили, що бактерії, отримавши сигнал від інших представників свого виду, просто рухаються довкола «небезпечної зони» з антибіотиками або бактеріофагами.

Це розумний механізм виживання бактерій, — зазначають учені. — Можна сказати, що вони діють майже як єдиний організм.

Якщо з’ясується, що і при зараженні людей бактерії використовують цей «маневр ухилення», це може допомогти пояснити, чому деякі бактеріальні інфекції не піддаються ефективному лікуванню антибіотиками, наголошують дослідники.

Бактерії Pseudomonas aeruginosa є настільки серйозною проблемою, що їх відносять до вищої категорії «критичних» в списку бактерій Всесвітньої організації охорони здоров’я, для яких нові види антибіотиків найбільш гостро необхідні. Учені сподіваються, що інформація про те, як ці бактерії поводяться та виживають, допоможе знайти спосіб ефективної боротьби з ними.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що стійкість бактерій до антибіотиків може виникати навіть без їх застосування.