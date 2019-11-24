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Ракурс
Джон Салліван, фото: «Вікіпедія»

Держдеп: Поліпшення відносин з РФ залежить від виконання мінських домовленостей

24 лис 2019, 12:36
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Поліпшення двосторонніх відносин між США та Росією залежить від виконання Москвою Мінських домовленостей та відмовою від спроб підірвати демократичні процеси в Сполучених Штатах.

Про це перший заступник державного секретаря США Джон Салліван заявив вчора під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Японії, де відбувається саміт Великої двадцятки (G20), повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву Держдепу.

У США розглядають можливість призначення Саллівана послом у Росії. Це рішення вже підтримав Комітет у закордонних справах верхньої палати Конгресу США, однак за нього ще має проголосувати Сенат у повному складі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко нещодавно озвучив альтернативний план на випадок провалу мінських домовленостей. За його словами, це може бути «операція з підтримання миру».

Джерело: Ракурс


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