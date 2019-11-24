Госдеп: Улучшение отношений с РФ зависит от выполнения минских договоренностей

Джон Салливан, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129861-gosdep-uluchshenie-otnosheniy-s-rf-zavisit-ot-vypolneniya-minskih-dogovorennostey.html

Ракурс

Улучшение двусторонних отношений между США и Россией зависит от выполнения Москвой Минских договоренностей и отказом от попыток подорвать демократические процессы в Соединенных Штатах.

Об этом первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил вчера во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Японии, где проходит саммит Большой двадцатки (G20), сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Госдепа.

В США рассматривают возможность назначения Салливана послом в России. Это решение уже поддержал Комитет по иностранным делам верхней палаты Конгресса США, однако за него еще должен проголосовать Сенат в полном составе.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко недавно озвучил альтернативный план на случай провала минских договоренностей. По его словам, это может быть «операция по поддержанию мира».