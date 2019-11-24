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Ракурс
Джон Салливан, фото: «Википедия»

Госдеп: Улучшение отношений с РФ зависит от выполнения минских договоренностей

24 ноя 2019, 12:36
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Улучшение двусторонних отношений между США и Россией зависит от выполнения Москвой Минских договоренностей и отказом от попыток подорвать демократические процессы в Соединенных Штатах.

Об этом первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил вчера во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Японии, где проходит саммит Большой двадцатки (G20), сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Госдепа.

В США рассматривают возможность назначения Салливана послом в России. Это решение уже поддержал Комитет по иностранным делам верхней палаты Конгресса США, однако за него еще должен проголосовать Сенат в полном составе.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко недавно озвучил альтернативный план на случай провала минских договоренностей. По его словам, это может быть «операция по поддержанию мира».

Источник: Ракурс


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