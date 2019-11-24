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Инцидент произошел в поселке Калиновка, фото: torange.biz

Трое детей отравились природным газом на Донетчине

24 ноя 2019, 11:48
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Трое детей отравились природным газом в Волновахском районе Донецкой области.

Инцидент произошел в поселке Калиновка в одном из частных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Донецкой области.

Детей 2006, 2015 и 2016 рождения в состоянии средней тяжести госпитализировали в медицинское учреждение в Мариуполе.

Отмечается, что в Службу спасения «101» сообщение об этом инциденте поступило вчера в 12.00.

Обстоятельства отравления детей устанавливаются.

Напомним, в конце октября в одном из общежитий Львова произошло массовое отравление газом раздражающего действия «Перец-4», который случайно распылили из баллончика. В результате были госпитализированы 13 человек, из них четверо попали в реанимацию.

Источник: Ракурс


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