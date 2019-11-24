Ракурсhttps://racurs.ua/
Инцидент произошел в поселке Калиновка, фото: torange.biz
Трое детей отравились природным газом на Донетчинеhttps://racurs.ua/n129860-troe-detey-otravilis-prirodnym-gazom-na-donetchine.htmlРакурс
Трое детей отравились природным газом в Волновахском районе Донецкой области.
Инцидент произошел в поселке Калиновка в одном из частных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Донецкой области.
Детей 2006, 2015 и 2016 рождения в состоянии средней тяжести госпитализировали в медицинское учреждение в Мариуполе.
Отмечается, что в Службу спасения «101» сообщение об этом инциденте поступило вчера в 12.00.
Обстоятельства отравления детей устанавливаются.
Напомним, в конце октября в одном из общежитий Львова произошло массовое отравление газом раздражающего действия «Перец-4», который случайно распылили из баллончика. В результате были госпитализированы 13 человек, из них четверо попали в реанимацию.
Загрузка...