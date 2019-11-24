Инцидент произошел в аэропорту Ростова-на-Дону, фото: Alexey Demin

https://racurs.ua/n129859-v-rossii-pilot-passajirskogo-samoleta-umer-posle-ekstrennogo-prizemleniya.html

Ракурс

В России второй пилот пассажирского лайнера, следовавшего рейсом из Москвы в расположенный на побережье Черного моря город Анапа, умер после совершения экстренного приземления в аэропорту Ростова-на-Дону.

Во время полета командир авиалайнера сообщил диспетчерам о резком ухудшении самочувствия второго пилота, в связи с чем самолет был направлен на экстренную посадку, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

После совершения экстренной посадки второго пилота передали медикам, однако они спасти его жизнь не смогли.

В пресс-службе ростовского аэропорта факт совершения экстренной посадки самолета журналистам подтвердили, однако ее причины не сообщили.

Напомним, недавно в России полет пассажирского «Боинга 737−800», летевшего из Челябинска в Сочи, пришлось прервать из-за одной из пассажирок. Женщина в туалете курила электронные сигареты.