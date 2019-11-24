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Інцидент стався в аеропорту Ростова-на-Дону, фото: Alexey Demin

В Росії пілот пасажирського літака помер після екстреного приземлення

24 лис 2019, 11:17
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В Росії другий пілот пасажирського лайнера, який прямував рейсом з Москви до розташованого на узбережжі Чорного моря міста Анапа, помер після здійснення екстреного приземлення в аеропорту Ростова-на-Дону.

Під час здійснення польоту командир авіалайнера повідомив диспетчерам про різке погіршення самопочуття другого пілота, у зв’язку з чим літак був спрямований на екстрену посадку, повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело.

Після здійснення екстреної посадки другого пілота передали медикам, однак вони врятувати його життя не змогли.

У прес-службі ростовського аеропорту факт здійснення екстреної посадки літака журналістам підтвердили, однак її причини не повідомили.

Нагадаємо, нещодавно в Росії політ пасажирського «Боїнга 737−800», який летів з Челябінська до Сочі, довелося перервати через одну з пасажирок, котра в туалеті курила електронні сигарети.


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