Інцидент стався в аеропорту Ростова-на-Дону, фото: Alexey Demin

https://racurs.ua/ua/n129859-v-rosiyi-pilot-pasajyrskogo-litaka-pomer-pislya-ekstrenogo-pryzemlennya.html

Ракурс

В Росії другий пілот пасажирського лайнера, який прямував рейсом з Москви до розташованого на узбережжі Чорного моря міста Анапа, помер після здійснення екстреного приземлення в аеропорту Ростова-на-Дону.

Під час здійснення польоту командир авіалайнера повідомив диспетчерам про різке погіршення самопочуття другого пілота, у зв’язку з чим літак був спрямований на екстрену посадку, повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело.

Після здійснення екстреної посадки другого пілота передали медикам, однак вони врятувати його життя не змогли.

У прес-службі ростовського аеропорту факт здійснення екстреної посадки літака журналістам підтвердили, однак її причини не повідомили.

Нагадаємо, нещодавно в Росії політ пасажирського «Боїнга 737−800», який летів з Челябінська до Сочі, довелося перервати через одну з пасажирок, котра в туалеті курила електронні сигарети.