Інцидент стався в селищі Калинівка, фото: torange.biz

https://racurs.ua/ua/n129860-troie-ditey-otruyilysya-pryrodnym-gazom-na-donechchyni.html

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Троє дітей отруїлися природним газом у Волноваському районі Донецької області.

Інцидент стався у селищі Калинівка в одному з приватних житлових будинків. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Донецькій області.

Дітей 2006, 2015 та 2016 років народження в стані середньої тяжкості госпіталізували до медичного закладу в Маріуполі.

Зазначається, що до Служби порятунку «101» повідомлення про цей інцидент надійшло вчора о 12.00.

Наразі обставини отруєння дітей встановлюються.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в одному з гуртожитків Львова сталося масове отруєння газом подразнювальної дії «Перець-4», який випадково розпилили з балончика. В результаті було госпіталізовано 13 осіб, з них четверо потрапили до реанімації.