Бактерии предупреждают других представителей своего вида об опасности

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Бактерии присылают предупредительные сигналы другим представителям своего вида в случае атаки на них антибиотиками или вирусами-бактериофагами, которые их убивают.

Это установили ученые из Копенгагенского университета на основе исследования бактерий Pseudomonas aeruginosa, которые широко известны тем, что вызывают у людей кистоз легких, сообщает пресс-служба вуза.

Во время лабораторных экспериментов ученые увидели, что бактерии, получив сигнал от других представителей своего вида, просто движутся вокруг «опасной зоны» с антибиотиками или бактериофагами.

Это умный механизм выживания бактерий, — отмечают ученые. — Можно сказать, что они действуют почти как единый организм.

Если выяснится, что и при заражении людей бактерии используют этот «маневр уклонения», это может помочь объяснить, почему некоторые бактериальные инфекции не поддаются эффективному лечению антибиотиками, отмечают исследователи.

Бактерии Pseudomonas aeruginosa является настолько серьезной проблемой, что их относят к высшей категории «критических» в списке бактерий Всемирной организации здравоохранения, для которых новые виды антибиотиков наиболее остро необходимы. Ученые надеются, что информация о том, как эти бактерии ведут себя и выживают, поможет найти способ эффективной борьбы с ними.

Напомним, недавно ученые установили, что устойчивость бактерий к антибиотикам может возникать даже без их применения.