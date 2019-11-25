Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n129921-pogoda-v-ukrayini-na-26-lystopada-synoptyky-poperedjaut-pro-morozy-y-tumany-karta.html

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Погода в Україні 26 листопада очікується хмарна та відносно прохолодна. Вночі у західних областях вночі та вранці туман, мряка, місцями ожеледь, а на дорогах — ожеледиця.

Температура повітря вночі 1−6° тепла, у східних областях до 9° морозу. Вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 1−6° тепла. У Криму вночі очікується 2−7° тепла, вдень 8−13° тепла. Вітер в Україні південно-східний, східний 5−10 м/с, у Приазов’ї місцями пориви 15−20 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 21 листопада прогнозується хмарна й без істотних опадів. Температура повітря вночі 3−5° морозу, а вдень від 1° морозу до 1° тепла.

У Львові завтра очікується хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° морозу до 1° тепла за Цельсієм, вдень 2−4° тепла.

В Одесі у четвер очікується сонячна та хмарна погода. Вночі температура повітря 0−2° тепла, вдень сонце нагріє повітря до 4−6° тепла.

У Дніпрі завтра очікується мінлива хмарність. Вночі температура повітря від 2° до 4° нижче нуля, а вдень очікується 1−3° тепла.

У Харкові найближчої доби синоптики спрогнозували хмарну погоду з проясненнями. Вночі температура повітря від 6° морозу до 6° морозу, вдень 0−2° вище нуля.

У Карпатах 26 листопада буде хмарно. Температура повітря вночі від 2° тепла до 1° морозу, вдень 2−9° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 26 листопада прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення очікується впродовж доби.

Нагадаємо, погода в Україні 25 листопада буде сонячною й опади не очікуються. Вдень температура повітря прогріється до 8−10° тепла.